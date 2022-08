Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau umgerannt, Täter läuft weiter, die Polizei sucht Zeugen

Breitenworbis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gefährlichen Körperverletzung am Dienstag, 16. August, in Breitenworbis. Zwischen 9.15 und 9.45 Uhr hielt sich ein älteres Ehepaar im Edeka Markt in der Halle-Kasseler-Straße auf. Als sie das Geschäft verließen, wurde die 81-jährige Frau, der Aussage ihres Mannes nach, von einem unbekannten Mann angesprungen. Die Frau stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte lief weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu dem unbekannten Mann geben? Er soll mit einem hellen Tshirt bekleidet und ca. 17 bis 19 Jahre alt gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

