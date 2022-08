Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Das neue Schuljahr beginnt, die Nordthüringer Polizei ist gewappnet

Nordhausen (ots)

Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Die Nordthüringer Polizei ist gewappnet und wird verstärkt an den Nordthüringer Schulen Präsenz zeigen. Hierbei liegt der Fokus nicht nur auf dem Verhalten der Autofahrer. Den Schülern zu Fuß aber auch den Radlern wird Hilfe und Unterstützung, wenn erforderlich, angeboten. Besonders wird das Aussteigen aus dem Schulbus beobachtet. Die eingesetzten Beamten stehen bei Problemen den Eltern und Schülern zur Seite. Bei nicht regelkonformen Verhalten schreiten die Beamten ein. Die intensivierten Kontrollen beginnen am Montag, 29. August und werden bis zum 9. September andauern. Wir wünschen allen Schülern, Eltern und Lehrern einen perfekten und unfallfreien Start in das neue Schuljahr.

