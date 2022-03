Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Absperrung umfahren - Polizei verhängt Bußgelder

Römerberg (ots)

Mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren mussten gestern zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr gegen Verkehrsteilnehmende eingeleitet werden, da sie eine polizeiliche Absperrung missachten. Aufgrund einer umfangreichen Ölspur (Verursacher ist bekannt), die sich von Harthausen über die Kreisstraße 26 bis zur Viehtriftstraße in Römerberg zog, musste die gesamte Fahrbahn 500 m vor Ortseingang bis zur Viehtriftstraße abgesperrt werden. Leider gab es vier Autofahrer im Alter von 52 bis 68 Jahren, die sich nicht an die Weisungen der Einsatzkräfte hielten beziehungsweise die Absperrung umfuhren.

Ein 65-Jähriger aus Rödersheim-Gronau befuhr die Lingenfelder Straße und umfuhr die Absperrung über den Gehweg. Als er von der Polizei gestoppt und angewiesen wurde zu wenden, fuhr er dennoch weiter und musste ein zweites Mal angehalten werden.

Ein 52-Jähriger aus Römerberg umfuhr auf der Heiligensteiner Straße erst ein zur Absperrung genutztes Fahrzeug, fuhr dann zwischen Lübecker Hütten hindurch bis zu einem Polizeibeamten, der mehrfach Zeichen gab, zu wenden. Der Mann wollte sich erkundigen, ob er dort entlangfahren könne.

Ein 65-Jähriger aus Harthausen war auf der Harthäuser Straße unterwegs, als er an der Einmündung zum Fahrweg an zwei, den Verkehr regelnden Polizeibeamten bewusst vorbei in den gesperrten Bereich fuhr, im Anschluss über den Gehweg ein Ölreinigungsfahrzeug umfuhr, um dann seine Fahrt durch die Ölspur fortzusetzen. Anstatt sein Fehlverhalten einzusehen, beleidigte er einen Polizisten, der seine Fahrt stoppte. In der Folge wurde gegen den 65-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Zu Guter letzte fuhr ein 68-Jähriger aus Römerberg trotz gegenteiliger Weisung ebenfalls in den gesperrten Bereich.

Alle Fahrzeugführer wurden gestoppt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Bußgeld verhängt.

Immer wieder kommt es vor, dass eindeutige polizeiliche Zeichen und Weisungen nicht befolgt werden und quer zur Fahrbahn stehende Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und aufgestelltem Absperrmaterial umfahren werden.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Absperrungen im Verkehr dazu dienen, die Verkehrsteilnehmenden vor Gefahren und Verkehrsunfällen zu schützen. Die Maßnahmen unserer Einsatzkräfte haben immer einen ernsten Hintergrund und dienen zum eigenen Schutz sowie zum Schutz anderer Personen. Daher wird auch künftig konsequent gegen alle Störungen der Einsatzkräfte vorgegangen und diese zur Anzeige gebracht.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmende mehr Akzeptanz und Verständnis für Sperrmaßnahmen aufzubringen und somit die Verkehrssicherheit aller zu erhöhen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell