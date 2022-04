Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: 4-jähriges Kind in Indoor-Spielplatz schwer verletzt

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim

Am Sonntag, den 3. April 2022 gegen 17:50 Uhr verständigten die Eltern eines 4 Jahre alten Mädchens die Polizei, nachdem sie ihre Tochter in einem Indoor-Spielplatz in der Gutenbergstraße vollständig entkleidet und verletzt im Bereich des Treppenaufgangs zum 1. OG aufgefunden hatten. Das Kind wurde daraufhin in eine umliegende Klinik gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich die 4-Jährige mit einem bislang nicht bekannten, vermutlich älteren Kind, unter den Rutschen in der Nähe eines Klettergerüsts aufgehalten haben. Dort soll das unbekannte Kind körperlich auf die 4-Jährige eingewirkt haben. Nach dem bisher vorliegenden Ergebnis einer rechtsmedizinischen Untersuchung liegen keine Hinweise auf einen Sexualbezug vor.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde ebenfalls verständigt und führte die Spurensicherung am Tatort durch. Der Verantwortliche des Indoor-Spielplatzes zeigte sich kooperativ und stellte der Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras zur Verfügung. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Derzeit kursieren in den sozialen Medien Nachrichten über den vermeintlichen Tathergang. Das Polizeipräsidium Mannheim weist ausdrücklich darauf hin, dass durch das Verbreiten der Nachrichten nicht nur Ängste geschürt werden, sondern auch die aktuellen Ermittlungen gefährdet werden könnten. Es liegen darüber hinaus keine Erkenntnisse über ein mögliches Fehlverhalten des Betreibers des Indoor-Spielplatzes vor.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat, soll sich bitte direkt an die Kriminalpolizei wenden. Insbesondere werden auch diejenigen Besucher, die sich von 16:30 bis 18:00 Uhr in dem Indoor-Spielplatz aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich unter der Tel. 0621 174 4444 zu melden.

