POL-MA: Helmstadt-Bargen: Flinsbacherin via Whatsapp um mehrere tausend Euro betrogen; Vorsicht vor WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen

BAB6, Walldorf (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr war ein 23-jähriger Mann mit einem Renault auf der Autobahn von Mannheim in Richtung Heilbronn unterwegs. Zu Durchführung einer Verkehrskontrolle wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei in der Josef-Reiert-Straße in Walldorf angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, ...

