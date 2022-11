Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei in der Halloweennacht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum 01. November kam es in der Steinstraße zu einer Schlägerei mit circa 10 bis 15 Personen. Unter anderem hatte eine Person einen Metallstab als Waffe eingesetzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen der Auseinandersetzung. Hinweise zu den Beteiligten der Schlägerei nimmt die Polizeiinspektion in der Gaustraße unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. Zu der Auseinandersetzung wird in den Sozialen Medien ein Video verbreitet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Verbreitung und Weiterleitung solcher Videos strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell