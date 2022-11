POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots) - Mit laufendem Motor wurde ein Pkw entwendet. Ein bislang Unbekannter stahl am Samstagmorgen den Pkw mit offener Fahrertür, als der eigentliche Fahrer am Rand des Gewerbegebietes Kaiserslautern auf einem Waldweg anhielt, um sich zu erleichtern. Kurze Zeit später konnte im Rahmen der Fahndung das gestohlene Fahrzeug im Bereich Blechhammer, an einer Böschung festgefahren, aufgefunden werden. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Wer sachdienliche ...

