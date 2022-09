Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Polizistinnen mit Blut und Kot beschmiert

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde eine Streife zu einem Randalierer in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Werksstraße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich ein 35-jähriger Hattinger aufgebracht und ließ sich von den eingesetzten Kräften nicht beruhigen. Der Mann stand augenscheinlich unter starkem Alkohol- und Drogeneinfluss, seine Kleidung war mit Kot beschmiert. Er versuchte die Wohnungstür zuzuschlagen, was durch eine Polizeibeamtin verhindert wurde. Daraufhin schlug der Mann unvermittelt in der Richtung der Beamtin und verletzte diese leicht am Unterarm. Der Mann musste mit einfacher körperlicher Gewalt aus der Unterkunft heraus begleitet werden. Da er sich weiter sperrte und versuchte sich loszureißen, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt, hierbei verletzte sich der 35-Jährige leicht. Durch die körperliche Auseinandersetzung wurden auch die beiden Polizistinnen mit Kot und Blut des Hattingers beschmiert. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er vorerst verbleibt.

