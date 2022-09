POL-EN: Sprockhövel- Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Sprockhövel (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (10.09) einen Verkaufsanhänger auf, der im Rahmen des Stadtfestes an der Hauptstraße geparkt war. Die Täter brachen die Vorhängeschlösser auf und gelangten so in das Innere des Anhängers, der zum Ausschank für Getränke genutzt wird. Die Täter nahmen etwa 15 Kartons mit hochprozentigem Alkohol an sich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

