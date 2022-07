Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrug führt erneut zum Erfolg

Erfurt (ots)

Eine 77-jährige Erfurterin wurde am Freitag Opfer eines Telefontrickbetruges. Die Dame erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser spiegelte ihr vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Aus diesem Grund nahm die Frau ihr gesamtes zur Verfügung stehendes Bargeld und übergab dieses zur vereinbarten Zeit an den unbekannten Täter. Dieser nahm die Beute in Höhe von 15.000 Euro an sich und verschwand anschließend in unbekannte Richtung. Nachdem sich die Dame wieder nach Hause begeben hatte kam ihre "echte" Tochter zu Besuch und der ganze Schwindel fiel auf. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden.(TK)

