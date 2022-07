Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung

Erfurt (ots)

Am späten Freitagabend kam es auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Friedrichstraße im Erfurter Ortsteil Gispersleben aus bisher unbekannter Ursache zu einem Schwelbrand. Der Brandherd wurde am Samstagmorgen durch eine achtsame Anwohnerin festgestellt und anschließend durch insgesamt 18 Kameraden der Berufsfeuerwehr Erfurt sowie von freiwilligen ortsansässigen Kameraden gelöscht. Der Brand zerstörte an einem Objekt Teile des Flachdaches. Der Schaden beläuft sich nach jetzigen Erkenntnissen auf ca. 500 EUR. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes werden weiterhin Zeugen gesucht, welche sich zum besagten Zeitpunkt im Bereich aufgehalten und gegebenenfalls verdächtige Personen auf dem Gelände beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0166010/2022 telefonisch beim Inspektionsdienst Nord oder der Kriminalpolizeiinspektion Erfurt zu melden. (RH)

