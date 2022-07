Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots)

In Straußfurt eskalierte Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Frauen und endete mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Gegen 20:30 Uhr geriet eine 37-Jährige mit einer 30-Jährigen in Streit. Anschließend versuchte die Täterin, in das Zimmer des Opfers zu gelangen. Dazu drückte sie gewaltsam gegen die Tür und beschädigte dabei den Türrahmen. Die 30-Jährige konnte ein Eindringen in ihr Zimmer gerade noch verhindern. Anwesende Personen gingen dazwischen und verhinderten eine weitere Eskalation zwischen den Frauen. Was der Auslöser des Streites war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (DS)

