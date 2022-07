LPI-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Erfurt (ots) - Ein 77-jähriger Mann verhinderte Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr einen Einbruch in sein Pensionszimmer in der Erfurter Altstadt. Ein unbekannter Mann wollte sich über das offenstehende Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu der Unterkunft verschaffen. Beim Übersteigen des Fensterrahmens bemerkte der Senior den Einbrecher. Er sprach ihn an und drückte ihn wieder zurück durch das offene Fenster. Bevor der Täter flüchtete, sprühte er noch Pfefferspray in das ...

