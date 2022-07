LPI-EF: Einbruch verhindert

Erfurt (ots) - Mit dem Schrecken kam ein 8-jähriger Junge Mittwochnachmittag in Erfurt davon. Der Junge überquerte die Straße Am Wiesenhügel. Dabei stieß er mit einem 35-jährigen VW-Fahrer zusammen, der aus Richtung Kranichfelder Straße kam. Der Junge verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein Schaden. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: ...

