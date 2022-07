LPI-EF: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Landkreis Sömmerda (ots) - In Straußfurt eskalierte Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Frauen und endete mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Gegen 20:30 Uhr geriet eine 37-Jährige mit einer 30-Jährigen in Streit. Anschließend versuchte die Täterin, in das Zimmer des Opfers zu gelangen. Dazu drückte sie gewaltsam gegen die Tür und beschädigte dabei den Türrahmen. Die 30-Jährige konnte ein Eindringen in ihr Zimmer gerade noch verhindern. ...

