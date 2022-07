Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Wohnungseinbruch

Erfurt (ots)

Im Erfurter Ortsteil Melchendorf versuchte ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag gewaltsam in eine Wohnung zu gelangen. Dabei hebelte er an einer Wohnungstür, die zwar beschädigt wurde, dem Angriff aber standhielt, so dass der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder verschwand. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert. Die weiteren Ermittlungen werden hierzu durch die Kripo Erfurt geführt. (AS)

