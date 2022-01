Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn-Göttingen. Fahrer eines roten VW Golfs gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer oder die Fahrerin eines roten VW Golfs, der/die am Freitag, 21.1.2022, gegen 13.55 Uhr auf der Göttinger Straße in Wadersloh-Liesborn unterwegs war. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Transporter, einem VW Crafter, die Göttinger Straße von Cappel nach Herzfeld. In der Nähe der Anschrift Göttinger Straße 29 kam dem Gelsenkirchener der rote VW Golf teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der 37-Jährige wich auf den Grünstreifen aus und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten VW Golf sowie dem Fahrzeugführer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

