Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kaugummiautomatenaufbruch

Kaiserslautern (ots)

Ein jugendliches Duo wird beim Aufbrechen eine Kaugummiautomaten beobachtet. Wie ein Zeuge mitteilte, brachen am Samstagabend ein Jugendlicher in heller Jeans und schwarzer Jacke mit seiner weiblichen Begleiterin einen Automaten in der Pirmasenser Straße auf. Das Mädchen trug dabei weiße Schuhe und eine lange schwarze Jacke. Das Paar könnte auch für zwei weitere Aufbrüche von Kaugummiautomaten in Frage kommen, welche am Freitagabend unweit in gleicher Weise begangen wurden. Wer Hinweise zu dem Täterpaar geben kann, soll sich bitte bei der Polizei Kaiserslautern, 0631-369-2250, melden./pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell