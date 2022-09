Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fanbrief: Liebe Fußballfreunde von Borussia Dortmund und Schalke 04!

Dortmund - Gelsenkirchen (ots)

Vor der Begegnung am Samstag, dem 17.09.2022 im Signal Iduna Park möchten wir Ihnen folgende wichtige Informationen für die An- und Abreise mit Zügen und Ihren Aufenthalt in Dortmund mit auf den Weg geben:

Keine Toleranz von gewalttätigem Verhalten

Wir freuen uns über jeden Fan, der zur friedlichen Unterstützung seiner Mannschaft anreist. Die Bundespolizei unterscheidet zwischen friedlichen und gewalttätigen Fans, aber nicht nach Vereinszugehörigkeit. Gegen Personen, die anreisen um ihre Aggressionen auszuleben und Gewaltdelikte zu begehen, wird die Bundespolizei konsequent einschreiten. Unser Hauptanliegen ist es, den friedlichen Fußballfans und anderen Reisenden eine sichere An- und Abreise zu gewährleisten.

Eine Weiterreise von Straftätern mit Zügen der Eisenbahnverkehrsunternehmen zum Spielort wird untersagt werden.

Hin- und Rückreise mit Zügen:

Die Bundespolizei wird alles dazu beitragen, dass Ihre Anreise nach Dortmund störungsfrei verläuft. Hierzu beachten Sie bitte die Hinweise der jeweiligen Fanbeauftragten und den Weisungen der Einsatzkräfte

Zusätzlich stehen den Fans des FC Schalke 04 zur An- und Abreise zum Spielort drei zusätzliche Zugverbindungen zur Verfügung. Sollten hier im Nachhinein in Waggons Beschädigungen festgestellt werden, werden diese für die Rückfahrt nicht mehr zur Verfügung stehen. Das wird unweigerlich zur geringeren Kapazitäten für die Rückfahrt führen.

Zudem besteht weiterhin in allen Zügen Maskenpflicht.

Nützliche Informationen für die An- und Abreise finden sie auch unter www.bahn.de

Gefahrenhinweise zum Thema Pyrotechnik:

Wir weisen ausdrücklich alle Fans darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik nicht erlaubt ist. Gerade beim Gebrauch in Zügen, auf Personenbahnhöfen und in Fußballstadien werden dadurch Menschen erheblich gefährdet. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist grundsätzlich strafbar und wird durch die Bundespolizei konsequent verfolgt.

Helfen sie mit, dass das Derby ein sportliches und faires Event wird und gehen sie, bei aller Rivalität und Emotionalität, respektvoll miteinander um!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell