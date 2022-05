Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksamer Mitarbeiter vereitelt Betrugsversuch

Soest (ots)

Einem aufmerksamen Filialmitarbeiter hat es ein Soester zu verdanken, dass er am Montag (23. Mai 2022) nicht Opfer eines Betrugsversuches wurde. Der Mann hatte zuvor verschiedene Internet-Seiten auf seinem Computer geöffnet, wobei es zu einer Blockade kam. In einem Bildschirmausschnitt wurde ihm dann mitgeteilt, dass er bei Problemen eine angezeigte Telefonnummer von Microsoft anrufen solle. Der nun angerufene angebliche Mitarbeiter von Microsoft mit indischem Akzent erklärte ihm, dass der Mann einen Virus auf dem Gerät habe und er für 650 Euro diesen beseitigen könne. Hierfür müsse er jedoch den Betrag in "Google Play Karten" kaufen und ihm die Kartennummern nennen. Beim Kauf der Karten wies der Mitarbeiter in dem Geschäft ihn darauf hin, dass es sich um einen Betrugsversuch handeln könnte. Hierauf suchte er ein Computerfachgeschäft auf, in dem man ihm riet den Computer sofort abzuschalten, zum Fachgeschäft zu bringen und die Polizei zu informieren. Zu einem finanziellen Schaden kam es aufgrund der Warnung nicht. (reh)

