Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung: Falsche Wasserwerker in Wickrath - Zeugen gesucht!

Mönchengladbach (ots)

Wie die Polizei bereits am Mittwoch, 2. März, mitteilte, haben am Dienstagmittag, 1. März, zwei Männer aus der Wohnung einer 82-jährigen Frau in Wickrath einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Das Duo nutze dabei den sogenannten "Wasserwerker-Trick", um in das Haus am Rotdornweg zu gelangen.

Nach Hinweisen sollen die Männer im Anschluss an die Tat in ein rotes Auto der Marke BMW gestiegen sein. Die Seniorin kann das Duo wie folgt beschreiben: Beide etwa 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare und trugen beide dunkle Kleidung. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Einer war von schlanker Statur, der andere etwas kräftiger. Die Gesichtszüge der Männer sollen sich geähnelt haben.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem roten BMW machen können, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

