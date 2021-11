Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Freitag kam es in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ellwanger Straße. Ein Zeuge hatte entdeckt, dass die Hauseingangstür offenstand. Beamte des Polizeireviers Weinheim stellten zudem fest, dass eine Glasscheibe des Wintergartens eingeschlagen worden war. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten im gesamten Haus Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich bisher auf ca. 400 Euro, der Sachschaden auf 2.300 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

