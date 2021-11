Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Ortsteil Waldhilsbach kam es am Freitagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße. Der oder die unbekannten Täter waren über das Garagendach an ein Fenster im Obergeschoss gelangt, welches sie aufhebelten. Im Haus wurden nahezu sämtliche Räume betreten und durchwühlt. Was entwendet wurde ist noch nicht abschließend bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

