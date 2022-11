Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Oberalben (Kreis Kusel) (ots)

Die Polizei hat am Montag zwei Männer festgenommen. Sie stehen im dringenden Verdacht, für zwei Einbrüche am frühen Morgen in Oberalben verantwortlich zu sein.

Aufmerksame Zeugen waren auf die beiden Tatverdächtigen aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Einer der Zeugen, der versucht hatte, die beiden Männer festzuhalten, wurde von ihnen attackiert und dabei leicht verletzt.

Während einer der Verdächtigen zunächst zu Fuß flüchten konnte, wurde der zweite von der Polizei vor Ort gestellt und festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen stellten die Beamten mehrere Messer sicher, ebenso Silbermünzen und Bargeld, wobei es sich um Diebesgut handeln dürfte.

Der 24-jährige Tatverdächtige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weil die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle bestehen, wurde der Mann später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der geflüchtete Komplize wurde bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen am Nachmittag im Landkreis ausfindig gemacht und gestellt. Auch gegen den 35-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er wurde deshalb dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer Amtsgericht vorgeführt. Dieser entschied, den Haftbefehl aufrechtzuerhalten. Der Mann wurde deshalb ebenfalls in ein Gefängnis überstellt (Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern vom 08.11.2022: https://s.rlp.de/MXRY1).

Durch Hinweise von Zeugen konnte darüber hinaus in Oberalben weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Es dürfte ebenfalls aus Einbrüchen stammen. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen fragt die Polizei: Wem ist in den vergangenen Tagen in Oberalben oder umliegenden Ortschaften ein weißer Audi Q5 mit luxemburgischen Kennzeichen aufgefallen? Der Pkw wurde am Montag in Tatortnähe gefunden. Er ist seit dem Wochenende als gestohlen gemeldet. Ob er mit den Vorfällen in Oberalben in Verbindung steht, ist derzeit unklar. Hinweise zu dem Fahrzeug oder möglichen Insassen nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 919-0 jederzeit entgegen. |cri

