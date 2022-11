Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Richtigstellung von Fehlinformationen bezüglich einer Schlägerei in der Halloweennacht

Kaiserslautern (ots)

Im Zusammenhang mit der Schlägerei in der Steinstraße in der Halloweennacht (wir berichteten: https://s.rlp.de/k3Nvj) kursieren im Internet vermehrt Falschinformationen. Es wird behauptet, dass einem Opfer Gliedmaßen abgetrennt worden seien, oder dass jemand zu Tode gekommen sein soll. Die Polizei stellt klar, dass es sich hierbei um falsche Informationen handelt. Es kam bei der Schlägerei zu keinen tödlichen Verletzungen und keinen Amputationen. Möglicherweise werden hier Falschmeldungen zu einer Auseinandersetzung in Bad Kreuznach (Pressemitteilungen der Polizei Bad Kreuznach: https://s.rlp.de/JDKfO, https://s.rlp.de/DbXUQ) mit der Auseinandersetzung in Kaiserslautern vermischt. Darüber hinaus sind Videos und Fotos im Internet veröffentlicht, die die Falschmeldungen belegen sollen. Wir weisen darauf hin, dass die Verbreitung von Bild- und Videomaterial mit Gewaltdarstellungen strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann (Paragraph 131 StGB). |elz

