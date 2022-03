Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in metallverarbeitende Firma - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Zwischen zwei und drei Tonnen verschiedener Metalle zählen nunmehr zum Beutegut bislang unbekannter Diebe. Diese verschafften sich in der Nacht vom 04.03.2022 auf den 05.03.2022 unberechtigt Zutritt zum Gelände einer metallverarbeitenden Firma in der Leibnizstraße in Gera und stahlen aus dieser die Buntmetalle. Die Kripo Gera nahm die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf und sucht nun nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen im Bereich der Leibnizstraße wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Einbrechern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

