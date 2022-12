Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221208-1: Zwei Automaten beschädigt - Polizei fahndet nach unbekannten Tätern

Brühl (ots)

Aufmerksame Zeugen alarmierten in beiden Fällen die Polizei

In Brühl haben Unbekannte zwei Automaten beschädigt. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In der Nacht zu Montag (5. Dezember) alarmierte ein aufmerksamer Zeuge (38) die Polizei gegen 1.30 Uhr. Er habe einen lauten Knall aus der Unterführung des Bahnhofs in Brühl gehört. Danach habe der 38-Jährige eine dunkel gekleidete Person gesehen. Der Täter oder die Täterin soll aus der Unterführung in Richtung Rheinstraße gerannt sein. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte einen Ticketautomaten aufgesprengt hatten.

Am Dienstagmorgen (6. Dezember) meldete sich ein 69-jähriger Zeuge bei der Polizei. Er gab an, im Bereich der Robertsstraße im Stadtteil Badorf gegen 1.30 Uhr einen lauten Knall gehört zu haben. Polizisten fuhren zum Tatort und stellten fest, dass Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten.

Die Beamten sicherten in beiden Fällen die Spuren am Tatort und nahmen Strafanzeigen auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell