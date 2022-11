POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Verkehrsunfall im Berufsverkehr

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen in zwei Firmen in Karlsdorf-Neuthard eingebrochen. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr gewaltsam Zutritt auf das Gelände einer Lackiererei in der Neuwiesenstraße. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter in ein ...

mehr