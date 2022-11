Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein noch unbekannter Täter drang am frühen Freitagmorgen gewaltsam in eine Tankstelle in der Daxlander Straße ein und entwendete Zigaretten.

Zunächst versuchte der Unbekannte gegen 03:40 Uhr wohl die Glasscheiben der Tankstelle einzuwerfen, gelangte dann aber offenbar durch die ebenfalls beschädigte Schiebetür in den Kassenbereich. Dort entnahm der Eindringling Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 0721-666-3611 mit dem Polizeirevier West in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

