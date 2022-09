POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Einbruch in der Neuenhauser Straße gesucht

Papenburg (ots) - Zwischen dem 22. und 24. September kam es in Papenburg in der Straße Hauptkanal rechts zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in der Nähe des Kinos Zutritt zu einer Verkaufsbude. Sie entwendeten einen Flummi-Automaten in Form einer Eiswaffel und brachen einen weiteren Automaten auf. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg ...

