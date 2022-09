Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Fahrerin in einem schwarzen Hyundai beschädigte Audi und flüchtet

Emlichheim (ots)

Heute gegen 13.35 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Emlichheim in der Mühlenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Ausparken aus einer Parklücke mit ihrem polnischen schwarzen Hyundai Tucson den geparkten schwarzen Audi Q2. Ein Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Die Fahrzeugführerin konnte folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 40 Jahre alt, 1,65m groß, trug blaue Oberbekleidung, hatte leicht gräuliche Haare und sprach englisch.

Anschließend entfernte sie sich über die Mühlenstraße in Richtung Schoonebeek unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell