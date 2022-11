Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Spindschlüssel entwendet und Auto gestohlen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag zwischen 18:10 Uhr und 18:55 Uhr hatten es bislang unbekannte Diebe im Weiherhofbad in Karlsruhe-Durlach auf Spindschlüssel abgesehen. In zwei Fällen wurden diese entwendet und im Anschluss aus dem dazugehörigen Spind Wertgegenstände gestohlen. In einem Fall kam es im Anschluss zum Diebstahl eines Autos.

Bei einer Geschädigten entwendeten die Diebe den Spindschlüssel aus dem Bademantel. Mit dem Schlüssel wurde nachfolgend der Spind geöffnet und eine Geldbörse mit Bargeld und sämtlichen Karten und Ausweisdokumenten gestohlen. Auch entwendeten die Diebe einen Schlüsselbund, an dem sich der Autoschlüssel der Frau befand. Der VW, welcher in unmittelbarer Nähe zum Schwimmbad abgestellt war, wurde schließlich ebenfalls gestohlen.

Bei einer weiteren Geschädigten eigneten sich die Diebe eine schwarze Badetasche an. In der Tasche befand sich ein weiterer Spindschlüssel sowie ein Geldbeutel mit Karten und Ausweisdokumenten. In dem Spind fanden die Diebe einen Schlüsselbund vor. Das Spindfach wurde geöffnet zurückgelassen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell