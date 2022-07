Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 13-jährigen Kindes

St. Ingbert (ots)

Am 26.07.2022 gegen 19:00 Uhr hat ein bislang noch unbekannter Täter ein 13-jähriges Kind im Bereich der Bushaltestelle nahe des Schwimmbades "das Blau" in der Straße "Am Mühlwald" in 66386 St. Ingbert-Mitte verletzt. Der 13-Jährige befand sich mit zwei Freunden an der oben genannten Bushaltestelle sitzend, als ein Mann an ihnen vorbeilief. Hierbei zog dieser eine Deodose sowie ein Feuerzeug und hielt dieses vor das Gesicht des Kindes. Danach sprühte der Täter in das Feuer des Feuerzeuges, so dass eine Stichflamme unmittelbar vor dem Gesicht des Kindes entstand. Das Kind konnte erhebliche Verletzungen im Bereich der Augen durch Vorhalten seiner Hand verhindern, zog sich allerdings Verbrennungen im Bereich der Hand sowie des Gesichtes und den Haaren zu. Das Kind wurde durch seinen Vater in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach Behandlung suchten sie die Polizei St. Ingbert auf, um eine Strafanzeige zu erstatten. Der bislang noch unbekannte Mann ist ca.180 cm groß, Anfang 20 Jahre alt und dünn. Er trug eine Basecap, schwarz ohne Logo sowie eine medizinische Maske Weiterhin trug er eines blaues einfarbiges T-Shirt sowie eine grüne Basketballhose mit einem orangenen Logo, auf dem ein orangener Tiger zu sehen ist, auf dem rechten Hosenbein. Zeugen der Tat sowie Personen, die die oben genannte Person am Tattag gesehen haben und Hinweise auf dessen Identität geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell