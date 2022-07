Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw-Aufbruch in der Arthur-Kratzsch-Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 19.07.2022 in der Tatzeit von 10:00 und 16:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Arthur-Kratzsch-Straße in St. Ingbert an einem VW Polo mit französischem Kennzeichen die Beifahrerscheibe von unbekanntem Täter eingeschlagen und eine schwarze Tasche samt Inhalt (u. a. Geldbörse) entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 600 Euro (davon ca. 150 Euro Diebesgut). Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

