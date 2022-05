POL-PPKO: Zeugen und Geschädigte eines Angriffs in der Löhrstraße gesucht

Koblenz (ots) - Unbelehrbar zeigte sich der alkoholisierte Fahrer eines Pkw am Samstagabend, den 30.04.2022 gegen 17:40 Uhr im Kirschblütenweg in Koblenz. Ein Zeuge beobachtete, wie der 61-jährige mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug stieß. Als er ihn auf den Unfall ansprach, bot er dem Zeugen 100 Euro an, damit er nicht die Polizei rufe. Er lehnte ab, woraufhin sich der Fahrer in seine nahegelegene Wohnung ...

