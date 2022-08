POL-GM: Warnung vor WhatsApp-Betrugsmasche

Waldbröl (ots) - An einer Baustelle an der Einmündung Siegener Straße (L 324)/L 94 haben Unbekannte die Tanks zweier Baustellenfahrzeuge aufgebrochen und aus den Tanks etwa 800 Liter Diesel entwendet. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Bagger und eine Raupe, die im Rahmen von Straßenbauarbeiten dort gegen 17.30 Uhr am Dienstagabend (23. August) abgestellt worden waren. Als die Arbeiter am ...

mehr