Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aus Baustellenfahrzeugen 800 Liter Diesel gestohlen

Waldbröl (ots)

An einer Baustelle an der Einmündung Siegener Straße (L 324)/L 94 haben Unbekannte die Tanks zweier Baustellenfahrzeuge aufgebrochen und aus den Tanks etwa 800 Liter Diesel entwendet. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen Bagger und eine Raupe, die im Rahmen von Straßenbauarbeiten dort gegen 17.30 Uhr am Dienstagabend (23. August) abgestellt worden waren. Als die Arbeiter am Mittwochmorgen die Maschinen wieder in Betrieb nehmen wollten, stellten sie die aufgebrochenen Tanks fest. Unbekannte Diebe hatten beide Tanks nahezu vollständig geleert. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

