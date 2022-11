Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholfahrt endet im Graben

Hüllhorst (ots)

Ein verunfalltes Auto im Graben mit vermeidlich eingeklemmten Fahrer wurde der Polizeileitstelle am Freitag kurz vor Mitternacht gemeldet. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, hatte sich der Fahrzeuglenker bereits selbst befreien können. Der Grund für den Unfall dürfte in seiner Alkoholisierung zu finden sein.

Der 28-Jährige befuhr gegen 23.55 Uhr mit seinem BMW die Wulferdingser Straße in Richtung Mindener Straße. An der Einmündung zur Mindener Straße verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. Er schoss über die Straße und krachte in den angrenzenden Graben. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine erhebliche Alkoholisierung des Hillers fest. So wurde er mittels Rettungswagen nicht nur zur Behandlung, sondern auch zur Blutprobenentnahme dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Den Führerschein hielten die Beamten ein. Der Wagen wurde geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell