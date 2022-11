POL-MI: Auto überschlägt sich und kommt im Graben zum Liegen

Minden (ots) - Sinnlose Zerstörungswut hatten Vandalen am vergangenen Wochenende bei Sachbeschädigungen an abgestellten Autos in Minden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Besonderes Augenmerk legten Kriminelle dabei am Samstag auf das Autohaus Ackmann am Schwabenring. Dort kam es zu Beschädigungen an 32 Fahrzeugen. Derer 30 an Autos, die man mit einem langen Kratzer auf der Motorhaube versah. An den restlichen zwei Pkws ...

mehr