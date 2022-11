Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.11.2022 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus 38229 Salzgitter-Salder, Hinter dem Knick Freitag, 18.11.22, 12:30-20:30 Uhr

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Salzgitter-Salder kam es am Freitagnachmittag. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam in das Einfamilienhaus ein. Hier wurden einige Räume nach Diebesgut durchsucht und schließlich Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt, die Ermittlungen dauern an.

Einbruchdiebstahl in Kiosk

38226 Salzgitter, Berliner Straße Freitag, 18.11.22, 00:00-08:40 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk in der Berliner Straße. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zum Kiosk, durchsuchte diesen nach potentiellem Diebesgut und entwendete schließlich eine größere Menge an Tabakwaren. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2700 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbruchsdelikten auffällige Beobachtungen getätigt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38228 Salzgitter, Kreisstraße 6 Freitag, 18.11.22, 15:17 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die K6 zwischen Fredenberg und Lesse. Hier verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich schließlich. Der 29-jährige wurde leicht verletzt, konnte sein auf dem Dach liegendes Fahrzeug jedoch noch eigenständig verlassen. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst versorgt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3700 Euro.

Taschendiebstahl einer Geldbörse, Verwertungstat mittels erlangter EC-Karte 38239 Salzgitter-Thiede, Schäferwiese Freitag, 18.11.22, 15:10 Uhr - 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Salzgitter-Thiede zu einem Taschendiebstahl und einer anschließenden Verwertungstat mit der gestohlenen EC-Karte. Unbekannte Täter entwendeten in einem unbeobachteten Moment in einem Supermarkt die Geldbörse einer 86-jährigen Frau aus ihrer mitgeführten Tasche. Als die Dame den Diebstahl bemerkte und die ebenfalls entwendete EC-Karte sperren wollte, musste sie feststellen, dass damit bereits unrechtmäßig Geld abgehoben wurde. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell