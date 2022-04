Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - PKW touchierte Radfahrerin

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag ist es in der Straße "An der Petersburg" Einmündung Wasastraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 13:20 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Fahrrad in stadteinwärtige Richtung. In Höhe der rechtsseitigen Einmündung Wasastraße kam ein Mann mit seinem Auto, mutmaßlich ein dunkler Mercedes, aus der untergeordneten Straße herausgefahren. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen (Schmerzen im Knie und am Ellenbogen) zu. Der unbekannte Autofahrer hielt kurz an und fragte lediglich, ob alles in Ordnung sei. Er sagte, dass sein Name "Steffen" sei und setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Verursacher ist ca. 35-40 Jahre alt, etwa 1,75 m groß und schlank. Er hatte zur Vorfallzeit einen Dreitagebart. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2545 oder -2515 zu melden.

