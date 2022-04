POL-OS: Osnabrück: Zwei Dutzend Gehwegleuchten am Ledenhof beschädigt

Bad Laer (ots) - Am Montagabend, gegen 19 Uhr, hielten sich zwei Frauen im Alter von 28 und 25 Jahren am Baggersee im Bereich der Straße "Lohweg" auf, als sie plötzlich auf einen unbekannten, nackten Mann aufmerksam wurden. Der Unbekleidete stand plötzlich und unerwartet hinter den Frauen und manipulierte bis zur Ejakulation an seinem Geschlechtsteil. Auch nach ...

mehr