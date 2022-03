Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Geratal (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht vom Samstag zum Sonntag einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Liebenstein gewaltsam geöffnet. Hierzu bohrten der oder die Täter mit einem bisher unbekannten Tatwerkzeug an mehreren Stellen den Automaten auf, bis sie ihn schließlich öffnen konnten. In der Folge entwendeten der / die Täter das Bargeld und die Zigaretten aus dem Automat und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Wert des Beutegutes kann derzeit noch nicht benannt werden. Der entstandene Sachschaden am Zigarettenautomat wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Bezugsnummer 0053217/2022 auf. (dl)

