POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF für den Bereich Peine vom 18.11.2022

Verkehrsunfallflucht

Am 18.11.22, in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr, wird der rote Mercedes A 140 einer 64jährigen Peinerin beschädigt. Sie hatte ihren PKW zunächst auf dem Parkplatz des NP-Marktes in der Sedanstraße und anschließend auf dem Parkplatz des Ärztezentrums an der Duttenstedter Straße abgestellt. Hier habe sie festgestellt, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verursacher hat den Unfall weder bei ihr noch bei der Polizei gemeldet. Aufgrund der Unfallspuren dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten PKW handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Peine, unter der Tel.-Nr.: 05171 9990, in Verbindung zu setzen.

