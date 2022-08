FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage, Prinzenstr.

Schwelm (ots) - Um 17:03 Uhr wurde die Feuerwehr am Mittwochnachmittag zur Döinghauser Str. alarmiert. Dort benötigte der Rettungsdienst Tragehilfe beim Transport eines schwergewichtigen Patienten während zeitgleich noch der Brandeinsatz in der Untermauerstr. im Schwelm Center im vollen Gange war. In die Döinghauser Str. rückten Kräfte aus, die auf der Feuer- u. Rettungswache in Bereitstellung waren, um den ...

mehr