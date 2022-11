Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. November 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Einbruchsversuch misslingt

Donnerstag, 17.11.2022, gegen 17:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstagnachmittag offenbar die Terrassentür eines Wohnhauses in Sickte, Ahornweg, aufzuhebeln. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage gestört, ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich unerkannt. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand nicht statt. Der entstandene wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Beim Einkauf bestohlen

Donnerstag, 17.11.2022, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr

Während des Einkaufens in einem Discounter in Schladen, Hermann-Müller-Straße, ist eine 31-jährige Frau am Donnerstagnachmittag bestohlen worden. Offenbar nutzte in bislang unbekannter Täter eine günstige Gelegenheit aus und entwendet aus dem mitgeführten Kinderwagen die hierin abgelegte Geldbörse der 31-Jährigen. Der Schaden wird mit rund 100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell