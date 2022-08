Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal

Kürten - Audi rast durch Odenthal - Zeugen eines verbotenen Einzelrennens gesucht

Odenthal / Kürten (ots)

Gestern Abend (15.08.) gegen 20:15 Uhr befanden sich Polizisten des Verkehrsdienstes in einem Zivilwagen auf der Odenthaler Straße am Kreuz Hebborn. Sie sahen einen hochmotorisierten Audi, der mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen von der Alten Wipperfürther Straße kam und nach links in Richtung Odenthal-Voiswinkel abbog. Der Sportwagen driftete dabei leicht und wurde dann maximal beschleunigt.

Die Polizisten folgten dem Wagen und konnten beobachten, wie der Fahrer mit zwei Mitfahrern permanent grob verkehrswidrig und rücksichtslos fuhr und mehrfach versuchte die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

Die Fahrt führte vom Hebborner Kreuz über Voiswinkel bis zum Kreisverkehr Funkenhof. Dort bog der Audi auf die Scherfbachtalstraße ab und fuhr bis zum Kreisverkehr in Kürten-Bechen. Unterwegs missachtete er jegliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und überholte mehrere Verkehrsteilnehmer.

In Bechen durchfuhr er mit seinem Fahrzeug den Kreisverkehr mit durchdrehenden Reifen und beabsichtigte die Strecke entgegengesetzt zurück zu fahren. Insgesamt fuhr er eine Strecke von circa 9 km. Am Ortsausgang Bechen konnte er von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Der Führerschein des 30-jährigen Bergisch Gladbachers wurde wegen des Verdachts eines verbotenen Einzelrennens gemäß § 315 d StGB beschlagnahmt. Der Fahrer war zwar nicht der Eigentümer oder Halter des 400 PS starken Audi, dennoch wurde dieser als Beweismittel ebenso beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen dieses Vorfalls und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 02202 205-0.

Insbesondere wird der Pkw-Fahrer gesucht, der zwischen Funkenhof und Wiebershausener Weg vom grauen Sportwagen der Marke Audi überholt wurde. Außerdem wird der Traktorfahrer gesucht, der zwischen Wiebershausener Weg und Höffe überholt wurde. Fußgänger, die in Bechen am Kreisverkehr die Fahrt des Audi im Kreisverkehr gesehen haben, mögen sich ebenfalls an die Polizei wenden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell