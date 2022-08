Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Refrather Eiscafé

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (14.08.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Eiscafé nach Refrath zum Peter-Bürling-Platz gerufen worden.

In der Nacht haben Unbekannte offenbar ein Schiebefenster gewaltsam geöffnet und sind so in den Laden gelangt. Am Vorabend gegen 19:30 Uhr hatten die Besitzer alles ordnungsgemäß verschlossen zurück gelassen.

Die Beute besteht lediglich aus einem geringen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um mögliche Spuren zu sichern. Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell