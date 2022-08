Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Navigationssysteme aus zwei Pkw entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (15.08.) gegen 02:00 Uhr wurden in der Straße Schilfweg im Stadtteil Paffrath fest eingebaute Navigationssysteme aus gleich zwei Pkw entwendet.

Eine aufmerksame Anwohnerin wurde in der Nacht zu Montag gegen 02:00 Uhr morgens von einem lauten Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie drei Personen beobachten - zwei hätten sich an der Fahrertür eines Pkw VW und die dritte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer Taschenlampe aufgehalten. Wenig später entfernten sich die drei Täter in Richtung Goldbornstraße auf Fahrrädern.

In derselben Straße, circa 100 Meter vom ersten Tatort entfernt, wurde bei einem weiteren VW ebenfalls das fest verbaute Navigationssystem entwendet. Gegen 02:10 Uhr meldete ein Anwohner durch ein lautes Geräusch geweckt worden zu sein. Vom Fenster aus konnte er drei dunkel gekleidete Personen erkennen, die zunächst mit hoher Geschwindigkeit auf Fahrrädern an seinem Haus vorbei fuhren, anschließend bei einem VW die Scheibe einschlugen und dann in Richtung Goldbornstraße flüchteten.

Der Gesamtwert der entwendeten Navigationssysteme wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt, auch der verursachte Sachschaden an den beiden Pkw wird auf einen unteren vierstelligen Betrag beziffert.

Die Polizei Rhein-Berg geht davon aus, dass es sich bei beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Es wird nun nach weiteren Zeugen gesucht, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Straße Schilfweg beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

