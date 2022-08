Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme nach dreistem Diebstahl im Baumarkt

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (11.08.) gegen 16:30 Uhr ist es in einem Baumarkt in Frankenforst zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte der Polizei gemeldet, dass er an einem Baumarkt auf der Straße An der Bahn vorbeigefahren sei. Er hatte zwei Männer gesehen, von denen der eine dem anderen einen Karton über den Zaun zugeworfen hatte. Er verfolgte den Täter mit dem Karton und konnte dadurch der Polizei den genauen Aufenthaltsort übermitteln, so dass sie den 38-jährigen Ladendieb wenig später vorläufig festnehmen konnten.

Den Karton mit einer Akku-Handkreissäge führte er noch bei sich, so dass die Beute im Wert von 120 Euro umgehend sichergestellt werden konnte. Die Fahndung nach dem Mittäter verlief bislang negativ.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen kam der Täter auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorerst wieder auf freien Fuß. (ct)

